2022/11/30 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مختصون وناشطون ينتقدون دور الحكومة ودور النشر في تنمية الطفولة المبكرة (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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