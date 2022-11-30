2022/11/30 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات تثبيت موظفيه من المتعاقدين على الملاك الدائم ممن لديهم خدمة سنتين فأكثر.وقال الوكيل الإداري والمالي لرئيس الديوان محمد صالح رشاد في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من سنتين واكثر..



الوقف السُني يُعلن استكمال اجراءات تثبيت العقود على الملاك المركز الخبري الوطني.

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