2022/11/30 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Sprj2_e-5d8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهاز "ام آي تي" يفاجئ العراق بعملية اغتيال خطيرة | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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