الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ أمر القبض بحق

2022/11/30 | 22:24 - المصدر: سكاي برس

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الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة السابق {هيثم الجبوري} ....

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