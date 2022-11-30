موكب وزير الداخلية يتسبب بمعاقبة ضباط وسحب أسلحتهم

2022/11/30 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح ……………..تود مديرية المرور العامة ان توضح للرأي العام بخصوص الفيديو الذي تم تداوله بوجود حادث سير وقطع الطريق ووجود مواطنين مصابين وعدم اسعافهم بحجة مرور موكب وزير الداخلية برفقة وفد امني على الفور تدخل مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي ووجه بمعاقبة المنتسبين الظاهرين في الفيديو لمخالفتهم تعليمات وتوجيهات معالي وزير الداخلية وهي […]

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