مسؤول أمريكي: بايدن سيلجأ للخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار الدبلوماسية

2022/11/30 | 22:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، الأربعاء 11/30/2022، أن...

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