نفي من الداخلية بشأن إعفاء ضابط كبير من منصبه

2022/11/30 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، اعفاء مدير عام الشؤون الداخلية والأمن، اللواء حسن الغنامي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي من منصبه"، بينة أن "هذا الموضوع عار عن الصحة".

وأوضحت الوزارة أن "اللواء الغانمي مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه"، داعية "وسائل الاعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".

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