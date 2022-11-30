تقرير اميركي يكشف ما طلبه خامنئي من السوداني بشكل

2022/11/30 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شبكة المونيتور الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قالت انها من "حديث مباشر وشخصي" دار بين المرشد الإسلامي الأعلى علي خامنئي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الزيارة التي قام بها الى طهران الأسبوع الحالي.

وأوضحت الوكالة خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم) ان "المرشد الأعلى طلب من السوداني وبشكل شخصي مواجهة الولايات المتحدة والاعداء المشتركين للعراق وايران في المنطقة"، مؤكدا له أن "أمن إيران مرتبط بشكل مباشر بأمن العراق" في إشارة الى الاحتجاجات التي تجري حاليا في ايران وتأثيرها على العراق.

وبحسب الشبكة حث المرشد الإيراني رئيس الوزراء محمد شياع الى "استثمار الشباب المندفع والاعتماد عليهم في مواجهة الأعداء المشتركين"، مشددا على ضرورة أن "يقوم السوداني بالوقوف بقوة بوجه الأعداء المشتركين للبلد في المنطقة".

وأشارت الشبكة إلى أن حكومة السوداني "تحظى بعلاقات مقربة مع واشنطن ودول الخليج"، موضحة أن "السوداني طلب من الإيرانيين زيادة صادرات الغاز الى العراق لتحسين تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد".

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