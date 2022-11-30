2022/11/30 | 23:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي: المحاصصة استخدمت الوزارات لتمويل الأحزاب | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JLYkydw9cE0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي: المحاصصة استخدمت الوزارات لتمويل الأحزاب | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي: المحاصصة استخدمت الوزارات لتمويل الأحزاب | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).