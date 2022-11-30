السعودية تبحث عن الفوز بعد نهاية الشوط الأول من مباراتها مع المكسيك

2022/11/30 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والمكسيك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الأربعاء، في مباراة يترقبها الملايين من السعوديين وغيرهم من مشجعي الأخضر، الذي حظي حتى الآن بمشوار مثير للإعجاب في تصفيات كأس العالم في الدوحة.

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