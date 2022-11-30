2022/11/30 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدخلية ، اليوم الاربعاء، القبض على شخصاً يقوم بالمتاجرة بالاعضاء البشرية في نينوى.وذكر بيان للوزارة وتلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه”تنفيذا لتوجيهات السيد المدير عام الشؤون الداخلية اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بشخص يُتاجر بالاعضاء البشرية في نينوى المركز الخبري الوطني.

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