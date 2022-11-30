تداول فيديو دوران

2022/11/30 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الزراعة الأردنية، الأربعاء، إن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قطيعًا من الأغنام يدور في حركة دائرية يتعلق بسلوك "الأمهات والمواليد الجدد" من أفراد القطيع، مؤكدا أن سلسلة من الفحوصات والإجراءات تم اتخاذها للتحقق من وجود أي عدوى مرضية أو سلوك مرضي.

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