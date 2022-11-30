أنباء إعفاء “الغانمي” تدفع الداخلية إلى التوضيح الرسمي

2022/11/30 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي

أنباء عن إعفاء السيد مدير عام الشؤون

الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن

الغنامي من منصبه وهذا الموضوع عار عن

الصحة.

حيث أن السيد اللواء الغانمي مازال

يمارس مهام عمله

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