رغم المطر وطرد احد لاعبيه ...نادي كربلاء يحصل على نقطة ثمينة من زاخو

2022/11/30 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي كربلاء تعادلا ثمينا مع نادي

زاخو في مباراة جرت باجواء ممطرة على

ملعب الاخير ضمن الدوري الممتاز لكرة

القدم

وبحسب مراسلنا فان نادي كربلاء تعادل مع

نادي زاخو سلبيا 0/0 في اجواء ممطرة وطرد

للاعب

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