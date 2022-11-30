بالفيديو :العتبة الحسينية تضع اكاليل من الزهور على مرقد السيدة زينب في دمشق بمناسبة مولدها

2022/11/30 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة اكاليل من الزهور على مرقد

السيدة زينب بنت علي بن ابي طالب عليهم

السلام احياء لذكرى مولدها الشريف.

وقال مسؤول العلاقات بالعتبة الحسينية

المقدسة عبد الامير طه

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