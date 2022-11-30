داعش يعيّن رابع زعيم له معلناً مقتل القرشي وسوريا تسلم العراق عنصرين خطيرين

2022/11/30 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كركوك‭- ‬الزمان أعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مقتل‭ ‬زعيمه‭ ‬أبي‭ ‬الحسن‭ ‬الهاشمي‭ ‬القرشي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬تاريخ‭ ‬مقتله،‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬نسبه‭ ‬إلى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭.‬ ‭ ‬وفي‭ ‬ميدان‭ ‬متصل‭ ‬،أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬استرداد‭ ‬متهمين‭ ‬اثنين‭ ‬خطيرين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭(‬داعش‭) ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬مطلوبين‭ ‬للقضاء‭ ‬العراقي‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭( ‬4‭ […]

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