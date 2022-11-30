2022/11/30 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام آلاف اليمنيين الذين خرجوا من بيوتهم، في وجوههم دهشة الحزن وفي عيونهم دموع الرحيل، تاركين اشغالهم وأي شيء مهم خلف ظهورهم ، سائرين في سيل من البشر يكاد لا ينتهي، مارّين في شوارع صنعاء خلف جنازة الشاعر الكبير عبدالعزيز المقالح، ليس بالضرورة ان يكونوا قد قرأوا له قصيدة أو مقطعاً شعرياً واحداً ، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابدّ من صنعاء.. وأكثر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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