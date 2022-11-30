لابدّ‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭.. ‬وأكثر

2022/11/30 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام آلاف‭ ‬اليمنيين‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬بيوتهم،‭ ‬في‭ ‬وجوههم‭ ‬دهشة‭ ‬الحزن‭ ‬وفي‭ ‬عيونهم‭ ‬دموع‭ ‬الرحيل،‭ ‬تاركين‭ ‬اشغالهم‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬مهم‭ ‬خلف‭ ‬ظهورهم‭ ‬،‭ ‬سائرين‭ ‬في‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬يكاد‭ ‬لا‭ ‬ينتهي،‭ ‬مارّين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬صنعاء‭ ‬خلف‭ ‬جنازة‭ ‬الشاعر‭ ‬الكبير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المقالح،‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬قد‭ ‬قرأوا‭ ‬له‭ ‬قصيدة‭ ‬أو‭ ‬مقطعاً‭ ‬شعرياً‭ ‬واحداً‭ ‬،‭ […]

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