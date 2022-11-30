القاهرة تدعو الأطراف الليبية لاجتماع حسم الازمة وسط تفاؤل من التقارب مع تركيا

2022/11/30 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬وخالد‭ ‬المشري‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬اجتماعات‭ ‬لجنة‭ ‬المسار‭ ‬الدستوري‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعا‭ ‬موسعا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬و‭ ‬سوف‭ ‬تبحث‭ ‬فيه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬ابرزها‭ ‬استكمال‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬السلطة‭ […]

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