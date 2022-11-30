البرلمان ينتظر تقريرا مفصلا من الجهات الرقابية بشأن “الأمن الغذائي”

2022/11/30 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أنها تنتظر تقريرا مفصلا من ديوان الرقابة المالية بشأن قانون الامن الغذائي وابواب صرف الأموال.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد طه الربيعي في حوار اطلعت عليه “تقدم”، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية جدلي ولاقى اعتراضات كثيرة قبل تمريره”.

وأشــار الربيعي إلـى أن “لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف هذا القانون وبانتظار ديوان الرقابة المالية الجهة المعنية بشكل مباشر عن صرف الأموال لتزويدنا بتقرير مفصل”.

وأوضح، أنه “بحسب المعلومات التي وردت إلينا تم إنجاز الملف وتدقيقه ضمن مــوارد صـرف الأمــوال، بمتابعة جميع الجهات الرقابية بالإضافة إلى الجهات التنفيذية المعنية بصرف الأموال سواء من المحافظين أو الوزارات المعنية”.

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