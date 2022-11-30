الداخلية ترد على أنباء إعفاء أحد قادتها

2022/11/30 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الانباء المتداولة بخصوص إعفاء مدير عام الشؤون الداخلية والأمن.

وذكر بيان للوزارة : “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي من منصبه، وهذا الموضوع عار عن الصحة”.

وأضاف البيان أن “اللواء الغانمي مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه”.

ودعا وسائل الاعلام والمدونين الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً”.

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