واشنطن تكشف الجهة التي قتلت زعيم داعش.. والبيت الأبيض

2022/12/01 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، الأربعاء، عن أن "قوات جيش سوريا الحر" هي من قتلت زعيم داعش "أبو الحسن الهاشمي القرشي" منتصف أكتوبر الماضي.

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