متنبئ جوي: هطول الأمطار في العراق يستمر حتى ظهر الغد

2022/12/01 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، أن الأمطار تستمر بالهطول في مناطق شمالي وجنوبي العراق، وغرب الأنبار، حتى ظهر يوم غدٍ الخميس.

وقال عطية في منشور على جداريته بموقع فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم) إن "فرص هطول الأمطار تستمر في مدن شمال البلاد هذه الليلة".

وأضاف: "كذلك أمطار خفيفة في مناطق من مدن الجنوب وغرب الأنبار".

وبين أن "الحالة تنتهي تدريجيا خلال ساعات قبل ظهر الخميس، مع استمرار تواجد السحب التي يرافقها هطول خفيف متفرق الخميس والجمعة في السليمانية ونينوى وأربيل".

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