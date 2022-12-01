جمهورية الفساد دولة ورقية

2022/12/01 | 00:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:بزورك محمد فساد ملياري آخر في دولة أشبه ما تكون بدولة ورقية بلا أجواء ولا أمن ولا أمان ولا سيادة ولا مياه.دولة لا حدود للفساد فيها.قد يلخص هذا المشهد...أكمل القراءة ←

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