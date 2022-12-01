2022/12/01 | 00:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KzapTlLhLnI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).