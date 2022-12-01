السعودية تودع كأس العالم 2022 بعد الخسارة من المكسيك وتكتفي بالفوز

2022/12/01 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع المنتخب السعودي كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة من البطولة.

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