المسلة تتابع كأس العالم: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 بمونديال قطر

2022/12/01 | 00:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 بمونديال...

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