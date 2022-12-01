البنتاغون يؤكد مقتل زعيم داعش في سوريا

2022/12/01 | 00:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد البنتاغون، الأربعاء 11/30/2022، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي...

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