برعاية الحلبوسي.. أنطلاق المؤتمر التنظيمي لكوادر و شباب حزب تقدم / فرع نينوى

2022/12/01 | 00:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلق ، اليوم الاربعاء، المؤتمر التنظيمي لكوادر و شباب حزب تقدم في مدينة الموصل في محافظة نينوى.

يشار الى ان المؤتمر الذي يقام تحت شعار( نينوى تتقدم بشبابها ) هو برعاية مهندس الإعمار والبناء محمد الحلبوسي.

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