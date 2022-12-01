كاس العالم : ثنائية الأرجنتين تضمن تأهلها مع بولندا لثمن نهائي المونديال

2022/12/01 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب منتخب الأرجنتين على بولندا

بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء على

ملعب 974، في ختام مباريات المجموعة

الثالثة من كأس العالم "قطر 2022".

سجل ثنائية الأرجنتين أليكسيس ماك

أليستر في الدقيقة 46

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