المكسيك تنهي مشوار السعودية في كأس العالم

2022/12/01 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب السعودي حلم التأهل

بخسارته على يد نظيره المكسيكي بهدفين

لهدف، مساء اليوم الأربعاء على ملعب

لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من

دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وجاءت ثنائية المنتخ

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