الأرجنتين وبولندا إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم

2022/12/01 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريقا الأرجنتين وبولندا إلى تصفيات الـ16 من نهائيات كأس العالم المقامة في الدوحة بعد أن ساهمت نتيجة مباراتهما، ومباراة السعودية والمكسيك التي انتهت بخسارة السعودية 2-1 بحسم حسابات المجموعة C المعقدة.

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