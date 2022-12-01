المكسيك تودع المونديال رغم فوزها على السعودية

2022/12/01 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ودع المنتخبان المكسيكي والسعودي نهائيات كأس العالم قطر عقب فوز الأول على الثاني بهدفين مقابل هدف.وتواجه المنتخبان في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثالثة من البطولة.وسجل هنري مراتن هدف المكسيك الأول في الدقيقة 48 قبل أن يضيف لويس تشافيز الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 53، فيما سجل […]

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