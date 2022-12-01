2022/12/01 | 01:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تكشف زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لطهران، عن دعم مطلق...

ظهرت المقالة بغداد تسحب ملف المعارضة الكردية من أربيل التي أمامها قبول نشر قوات اتحادية على الحدود أولاً على المسلة.

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