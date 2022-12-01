2022/12/01 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية اضطلعت بدور في تعبئة قوات الاحتياط ومسؤولي سجون جندوا مجرمين للقتال في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسماء.. عقوبات بريطانية جديدة على مسؤولين روس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسماء.. عقوبات بريطانية جديدة على مسؤولين روس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).