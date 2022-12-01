تداول فيديو يظهر احتفال لاعبي وجماهير بولندا بهدف سالم الدوسري أمام المكسيك

2022/12/01 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون في موقع تويتر فيديو يظهر احتفال لاعبي وجماهير المنتخب البولندي، بعد أن سجل اللاعب السعودي سالم الدوسري هدف "الأخضر" في شباك المكسيك، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات من نهائيات مونديال قطر.

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