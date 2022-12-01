2022/12/01 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، نظيره التركي، خلوصي أكار، معارضة البنتاغون "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، وفق بيان رسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوستن يبلغ نظيره التركي بمعارضة البنتاغون "القوية" لعملية عسكرية في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوستن يبلغ نظيره التركي بمعارضة البنتاغون "القوية" لعملية عسكرية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).