وزارة البيئة الكندية تحذر من عواصف شديدة في تورونتو هذا اليوم

2022/12/01 | 02:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيرا خاصا من الرياح القوية والعواصف التي يتوقع أن تضرب المنطقة اعتبارا من اليوم الأربعاء.جاء في البيان “من المتوقع أن تهب رياح غربية سرعتها من 70 إلى 80 كم / ساعة بعد ظهر الأربعاء حتى مساء الأربعاء وستكون شديدة البرودة”.ستكون العواصف القوية بالقرب من السواحل الشرقية للبحيرات العظمى حيث […]

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