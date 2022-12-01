سبب خروج السعودية ليس رينارد وحده.. وهذه أكبر خسارة لكأس العالم

2022/12/01 | 03:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المنتخب السعودي من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر بعد خسارته من المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة في البطولة.

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