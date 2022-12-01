منتخبا السعودية وتونس.. خروج محزن بعد مفاجآت كبيرة وحسابات معقدة

2022/12/01 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج فريقا السعودية وتونس من تصفيات كأس العالم بعد مشوار مثير للاهتمام قدمه الفريقان في البطولة التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.

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