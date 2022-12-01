وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة إلى لاعبي

2022/12/01 | 04:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يوم الأربعاء، على خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة من البطولة.

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