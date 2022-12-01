رغم المعيقات.. كرة القدم للنساء تتفوق على الرجال في أميركا

2022/12/01 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح سيدات المنتخب الأميركي لكرة القدم للحصول على أجور متساوية مع نظرائهن من الرجال، على الرغم من السجل الحافل بالإنجازات الذي استطعن تحقيقه.

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