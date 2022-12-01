حقيقة فيديو أعمال شغب أمام بيت

2022/12/01 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هزيمة الكاميرون أمام سويسرا صفر-واحد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم فيديو قيل إنّه يُظهر أعمال شغب أمام بيت اللاعب السويسري من أصل كاميروني بريل إمبولو الذي سجّل هدف سويسرا.

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