حاملا علم فلسطين.. تصرف لاعب تونسي مع مشجع اقتحم الملعب بالمباراة مع فرنسا يثير تفاعلا

2022/12/01 | 07:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لمشجع اقتحم مباراة تونس وفرنسا حاملا علم فلسطين الأمر الذي اثار تفاعلا.

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