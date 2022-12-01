السعودية.. فيديو مخيف للحظة اشتعال ناقلة وقود بعد انقلابها

2022/12/01 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية عن إخماد حريق كبير نتج عن اشتعال ناقلة وقود، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

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