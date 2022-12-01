وزير الداخلية من البصرة: المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب

2022/12/01 | 08:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب، موجهاً مدير الاستخبارات في محافظة البصرة بتقييم عمل ضباط المديرية خلال ثلاثة أشهر.

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