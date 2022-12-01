2022/12/01 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء، وقالت كييف إن موسكو "تخطط لشيء ما" في الجنوب، بينما أكدت موسكو ان قواتها اختبرت طرقا جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهاجم أوكرانيا على عدة جبهات.. وتختبر طرقا جديدة للقتال ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهاجم أوكرانيا على عدة جبهات.. وتختبر طرقا جديدة للقتال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).