"مهرجان دهوك السينمائي": أفلام عربية وأجنبية تعرض للمرة الأولى

2022/12/01 | 09:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أوروبا" لحيدر رشيد: من "كانّ" إلى دهوك بانتظار مسابقة أوسكار (الملف الصحافي)

عشية بدء الدورة الـ9 (1 ـ 8 ديسمبر/كانون الأول 2022) لـ"مهرجان دهوك السينمائي الدولي"، التقت "العربي الجديد" مديره الفني المخرج الكردي شوكت أمين كوركي، الذي أشار إلى أنّ عدد الأفلام المُرسلة إلى إدارة المهرجان بلغ 570 فيلماً، إضافة إلى أفلامٍ شاهدها الفريق الفني عُرضت سابقاً في مهرجانات سينمائية معروفة، اختير منها 98 فيلماً، بينها 55 فيلماً في المسابقة (27 فيلماً كردياً و28 فيلماً أجنبياً)، والباقي يُعرض خارج المسابقة.فيلم الافتتاح سيكون "عروس المطر" لحسين حسن، ولجان التحكيم الـ5 ضمّت 20 عضواً.



لجنة تحكيم الأفلام الروائية العالمية ستكون برئاسة سولين يوسف (مخرجة كردية مقيمة في ألمانيا)، وعضوية مهدي أوميد (مخرج كردي) وشهرام عليدي (مخرج كردي إيراني مُقيم في باريس) وإلاهي نوبخت (موزِّعة ومُنتجة إيرانية) وماركوس بارتاس (السويد).



أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية الكردية، فيترأسها ماركوس تيليكيا، أحد منتجي The Revenant، الذي أخرجه المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو عام 2015 (تمثيل ليوناردو دي كابريو)، وتتألّف من كوثر جبارة (ناقدة وأكاديمية) وموريال أبو الروس (مصوّرة سينمائية لبنانية) وهشيار نيرواي (مخرج كردي) وبرهان أوزكان (منتج تركي).



وتألّفت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية من 3 أعضاء: الألمانية أناييس بوليك (مديرة معهد "غوته" في أربيل) وريبر دوسكي (مخرج كردي)، ويترأسها باكستون وينترز (مخرج أميركي).



لجنة تحكيم الأفلام القصيرة مُكوّنة من 4 اشخاص، برئاسة السويدية جينيفر، وعضوية محمد شيخو (مخرج كردي سوري) وتونا كابتان (ألمانيا)، وأبو ذرّ أميني (مخرج أفغاني مُقيم في هولندا).



أخيراً، تألّفت لجنة "الاتحاد العالمي للنقّاد (فيبريسكي)" من صلاح الدين شن (تركيا)، وفاليريوس كيجازياس (اليونان) وجوليا دوبري (رومانيا).وذكر كوركي أنّ المهرجان، في دورته الجديدة هذه، سيُنظّم عرضاً خاصاً لـ Rheingold، الذي أخرجه فاتح أكين (مخرج ألماني، تُركي الأصل) عام 2022، بحضوره.



وأضاف: "إلى الصالات السينمائية التي تعرض أفلامه سنوياً، اختار المهرجان مخيم اللاجئين في "دوميز" لعرض أفلام مشاركة في المسابقة يومياً، لأنّ الهجرةَ قضيةٌ تناقشها أفلام هذه النسخة".في القسم الكردي، هناك 47 فيلماً، منها 27 في المسابقة الرسمية، إلى 28 فيلماً في المسابقة الرسمية للقسم العالمي.



أما "بانوراما الأفلام الكردية"، فيضمّ أفلاماً روائية قصيرة ووثائقية طويلة وأخرى قصيرة، بينها 7 أفلام وثائقية، منها فيلمان طويلان، يعرضان للمرة الأولى في العراق، و5 قصيرة، بعضها يُعرض للمرة الأولى عالميا، وبعضها الآخر يُعرض للمرة الأولى عراقياً: "تتنوّع القصص وبيئاتها وقضاياها، بين تاريخية واجتماعية، وما يرتبط بالهوية الكردية".



هناك 12 فيلماً روائياً قصيراً في البرنامج نفسه.من أفلام المسابقة الروائية العالمية الطويلة، "أوروبا" (2021، إنتاج مشترك بين العراق وإيطاليا والكويت)، لحيدر رشيد، الذي اختاره العراق للتنافس على اللائحة الأولى لجائزة "أوسكار" أفضل فيلم اجنبي (تُعلن نتائج النسخة الـ95 في 12 مارس/آذار 2023): في 72 دقيقة، يروي الفيلم قصّة كمال، الذي فرَّ من العراق محاولاً دخول أوروبا.



على الحدود التركية البلغارية، يُطارد مرتزقة محلّيون المهاجرين بلا رحمة، ومنهم كمال، الذي يبقى وحده في الغابة، وأمامه 3 أيام للنجاة.



للفيلم مسيرة حافلة في المهرجانات والجوائز، بدأت منذ اختياره في برنامج "نصف شهر المخرجين"، في الدورة الـ74 (6 ـ 17 يوليو/تموز 2021) لمهرجان "كانّ" السينمائي، وحاز فيه على جائزة "بياترتيشي سارتوري"، الممنوحة من "جمعية النقد المستقلّ"، إلى جوائز عدّة في مهرجانات مختلفة.

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يُذكر أنّ "أوروبا" اختارته "جميعة نُقّاد السينما الإيطاليين" كـ"فيلم النقد" (2021)، علماً أنّه خامس فيلم طويل لرشيد، وبعضها فائز بجوائز عربية وأوروبية عدّة، منها "مهرجان دبي السينمائي الدولي" و"مهرجان الخليج السينمائي" و"مهرجان ميلانو".

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