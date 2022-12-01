المنافذ الحدودية تعلن ضبط شاحنتين لمواد طبية ممنوعة من الاستيراد في زرباطية

2022/12/01 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

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قبل تسويقه للمواطنين …المنافذ الحدودية تضبط شاحنات عدد (2) محمله بمستلزمات طبية و مواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ زرباطيةمنفذ زرباطية الحدودي يتمكن من ضبط شاحنتان محملتان بمواد ممنوعة من الاستيراد، بعد استحصال موافقة السيد قاضي التحقيق وتشكيل لجنة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني. ومن خلال تدقيق المعاملات الكمركيه المنجزة وكشف البضاعة تبين وجود (مستلزمات طبية، مواد غذائية، مواد كهربائية وعدد، مواد منزلية متنوعة).تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك زرباطية.

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