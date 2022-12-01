القبض على 6 صينيين كانوا يرومون دخول حقل نفطي في البصرة بلا موافقات

2022/12/01 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت شرطة الطاقة، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 متهمين "صينيين" الجنسية كانوا يرومون الدخول الى حقل الفيحاء النفطي بمحافظة البصرة.وذكر إعلام الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تستمر توجيهات مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال بضرب وردع العابثين بالثروة النفطية والطاقة الكهربائية وملاحقتهم في عموم البلاد". واضاف أنه "تمكن منتسبوا الفوج الحادي عشر لشرطة نفط الجنوب من اعتقال 6 متهمين "صينيين" الجنسية كانوا يرومون الدخول الى حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة بدون اي موافقات رسمية وتصاريح امنية".واشار البيان الى أنه "تم تسليم المتهمين الى مركز الشرطة المحلية في منطقة النشوة بموجب وصل استلام رسمي تمهيدًا لاستكمال الاوراق التحقيقية وعرضها على السيد قاضي التحقيق لينالوا جزائهم العادل".

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