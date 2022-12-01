60 ألف قرض منذ 2003.. العمل تعلن توقف منح القروض للعاطلين

2022/12/01 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي منح القروض الميسرة للباحثين عن العمل، لعدم توفر التخصيصات المالية، مؤكدة استمرارها بتدريب العاطلين ضمن دورات تخصصية لغرض إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض لـ "الصباح" أن "التقديم للقروض الميسرة والصغيرة متوقف حالياً، لعدم وجود تخصيصات مالية َ كافية"، لافتاً إلى أن "العام الحالي شهد تعثراً بعملية منح القروض بسبب وجود مشكلات بالتخصيصات المالية الكافية لتغطيتها، والاعتماد على ما يتم استرداده من المستفيدين من القروض السابقة، بغية منحها لمقترضين جدد".

وتابع أنه "منذ العام 2003 وحتى نهاية العام الماضي 2021 تم إطلاق نحو 60 ألف قرض للباحثين فضلا عن الخريجين"، مبينا أن "الـوزارة كانت تعتمد نظام النقاط بمنح تلك القروض وحسب الأسبقية َوالحالة الاجتماعية والشهادة".

وأشار الى أن "وزارة العمل أطلقت 35 وجبة للقروض الصغيرة على مدار السنوات الماضية".

وأكد باهض أنه "حال توفر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة العام المقبل، سيتم تفعيل عملية إطلاق القروض وبالتالي شمول أكبر عـدد من المتقدمين، "، لافتا الى أن "َّمراكز التدريب التابعة للوزارة مستمرة بتنفيذ دورات تدريبية تخصصية للعاطلين، في المهن الأكثر رواجاً في سوق العمل، لغرض إنشاء مشاريعهم الخاصة التي تتم متابعتها من قبل الوزارة وتقديم جميع التسهيلات لنجاحه".

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